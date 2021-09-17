فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال تحتجز شابًا وتقوم بتفتيشه في منطقة باب العامود بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 11:58

فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال تحتجز شابًا وتقوم بتفتيشه في منطقة باب العامود بالقدس

منذ 58 mins 17 September، 2021
أخبار موقع المنار

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