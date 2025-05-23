للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.. القوات اليمنية تستهدف مطار “بن غوريون”

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها يوم الجمعة ان “القوة الصاروخيةُ اليمنية نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ المسمى إسرائيلياً مطارُ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلة، وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطار”.

ولفتت القوات اليمنية الى ان “الصمتَ على ما يحدثُ في غزةَ من مجازرَ يوميةٍ سيُلحقُ بهذه الأمةِ الخزيَ والعارَ وسيجعلُها أمةً مستباحةً لأعدائِها أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى مالم تتحركْ لتأديةِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم”.

وأكدت القوات اليمنية ان “عملياتنا مستمرة وسوفَ تتصاعدُ بعونِ اللهِ وبالتوكلِ عليهِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها”، وتابعت ان ذلك “انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة”.

وهذه هي العملية الثالثة خلال يوم واحد التي تستهدف بها القوات المسلحة اليمنية مطار اللد المسمى صهيونيا “بن غوريون”.

وفجر يوم الجمعة، دوت صافرات الإنذار في يافا المحتلة ومناطق واسعة من فلسطين المحتلة إثر إطلاق صاروخ من اليمن، وذلك للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.

وذكر إعلام العدو أن “صافرات الإنذار دوّت في أكثر من 120 مستوطنة وسط فلسطين المحتلة، وبالتزامن مع ذلك سُمع دوي انفجارات، فيما قالت قوات العدو الصهيوني: رصدنا صاروخًا قادمًا من اليمن ونعمل على اعتراضه”.

وأفادت وسائل إعلام العدو بتوقف حركة الطيران من وإلى مطار “بن غوريون” بالتزامن مع صافرات الإنذار ورصد صاروخ من اليمن.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الصهيونية أن “هذه هي المرة الثالثة خلال يومين التي يطلق فيها اليمن صواريخ باليستية نحو إسرائيل”، واضافت أنه “منذ استئناف القتال في قطاع غزة أطلقت القوات المسلحة اليمنية 44 صاروخًا باليستيًا وطائرة بدون طيار”.

ولفتت القناة الصهيونية إلى أن “السلطات الأمنية لدى الكيان تُقدّر أنه طالما استمر القتال في غزة ستتواصل عمليات الإطلاق من اليمن”.

المصدر: موقع المنار