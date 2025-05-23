السيد فضل الله: ليكون الصوت اللبناني واحدا بمواجهة الاحتلال الاسرائيلي

دعا السيد علي فضل الله خطبة صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت “الدّولة اللبنانيّة إلى القيام بالدّور المطلوب منها لحماية مواطنيها وتوفير حقّهم بالأمان في أرضهم وحريّة البقاء فيها امام الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة”.

وحث السيد فضل الله “اللبنانيين أن يكون صوتهم واحدًا في مواجهة الاحتلال المستمر للأرض ورفض المسّ بسيادة الوطن ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانيّة الّتي تمسّ كلّ اللبنانيين”، وطالب “الحكومة اللبنانيّة التي وضعت إعمار ما تهدّم على رأس أولوياتها في بيانها الوزاري القيام بدورها على هذا الصّعيد حتّى لا يبقى ملف الإعمار رهينة من يريدون ابتزاز لبنان والمسّ بسيادته وأمنه”.

من جهة ثانية، قال السيد فضل الله “بخصوص الانتخابات البلديّة والاختياريّة الّتي وصلت إلى مرحلتها الأخيرة في الجنوب، نعيد تأكيد ضرورة إبقاء الاستحقاق الانتخابي في إطار التّنافس على البرامج التي تبتغي تحقيق الخير العام وخدمة النّاس للوصول إلى اختيار بلديات ومخاتير قادرين على أن يؤدّوا دورهم من أجل إنماء قراهم ومدنهم”.

في سياق آخر، هنأ السيد فضل الله بحلول عيد المقاومة والتحرير، وقال “هذا العيد الذي يأتي كل سنة ليذكّر اللبنانيين بالإنجاز الكبير الذي تحقّق لهم، وبالقوّة التي بلغوها، عندما استطاعوا هزيمة أعتى قوّة في المنطقة والجيش الذي لطالما رسم في الأذهان الصّورة الوهميّة بأنه جيش لا يقهر”، ودعا “اللبنانيين أن يحفظوا هذا التاريخ جيدا ألا ينسوه ولا يمحوه من ذاكرتهم وألا يسمحوا لأحد بأن يشوه صورته لحسابات ضيقة”.

وحول العدوان المتمادي على غزة، قال السيد فضل الله “للأسف ما يجري تحت نظر العالم وسمعه من دون أن يتحرّك الضّمير العالمي ليوقف هذه المعاناة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام