العدو الإسرائيلي يواصل خرقه لإعلان وقف إطلاق النار وانتهاك السيادة اللبنانية

واصل العدو الاسرائيلي الجمعة خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة على بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، دون وقوع اصابات”.

ولفتت الوكالة الى ان “الطائرات الحربية والمروحية الاسرائيلية استهدفت بغارتين فجر الجمعة غرفا جاهزة عند أطراف دير انطار في قضاء بنت حبيل وبلدة شمع في قضاء صور”.

وكان العدو كثّف طوال ليل امس، من اعتداءاته على الجنوب، حيث شنت طائراته الحربية والمروحية والمسيّرة سلسلة غارات استهدفت بلدات في القطاع الغربي في قضاء صور، هي: اطراف الحنية، زبقين، وادي مريمين عند اطراف بلدة مجدل زون، وادي زبقين، وادي العزية، وصولا حتى خراج بلدة القليلة، ترافقت مع تحليق للطائرات المعدية استمر حتى ساعات الفجر الاولى، كما استهدف طيران العدو الخميس مبنى سكنيا في بلدة تول.

وهذه الانتهاكات الصهيونية المتواصلة لاعلان وقف إطلاق النار وللسيادة اللبنانية ترسم علامات استفهام عن إمكانية حماية لبنان بالسبل السياسية والدبلوماسية امام العدوانية الاسرائيلية.

المصدر: موقع المنار