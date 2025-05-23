نتنياهو يعيّن جنرالا في الجيش الاسرائيلي بمنصب رئيس “الشاباك”

قرر رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس تعيين جنرال كبير في الجيش الصهيوني بمنصب رئيس جهاز المخابرات الاسرائيلية (الشاباك)، وذلك خلفاً لرئيس الجهاز الحالي رونين بار الذي قرر الإستقالة.

وذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” الصهيونية ان “نتنياهو قرر ودون التشاور مع قائد الاركان إيال زامير إلاّ قبل وقت قصير من الإعلان تعيين الجنرال دافيد زيني بمنصب رئيس الشاباك ، حيث يشغل حالياً منصب مسؤول هيئة التدريب في الجيش بالاضافة لقيادة فرقة هيئة الأركان”ز

ولفتت الصحيفة الى ان “زيني شغل سابقاً عدة منصاب قيادية في الجيش ومنها قيادة لواء اسكندروني ووحدة ايغوز، بالاضافة لإقامته لواء الكوماندوز”، وتابعت “يعتبر زيني من الضباط المقربين من نتنياهو ومن المحسوبين على الضباط اليمينيين”.

وقالت الصحيفة إن “القرار لقي هجوماً من المستشارة القضائية التي قالت إن القرار يخالف القرارات القضائية بهذا الخصوص، حيث جاء التعيين من خارج صفوف جهاز الشاباك وهو أمر ترفضه المستشارة القضائية والتشريعات الخاصة بالمحكمة العليا”، وتابعت “كما جاء التعيين مفاجئاً لقائد الاركان زامير حيث تم ابلاغه بالقرار قبل دقائق معدودة من الاعلان عنه”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام