الحجيري: خيار المقاومة راسخ وثابت لدى أبناء الجنوب

عقدت حركة “النصر عمل” في لبنان اجتماعاً لكوادرها حيث تناول البحث موضوع الإنتخابات البلدية في الجنوب وبخاصة انتخابات بلدية صيدا.

وبالسياق، أشار النائب ملحم الحجيري الى ان “الاستحقاق البلدي هو فرصة إنمائية حقيقية في ظل الأزمات الإقتصادية والاجتماعية والحياتية والانهيار المالي والاقتصادي”، مضيفاً أن “المطلوب هو مجالس بلدية تتحول إلى خلية عمل تعمل على الإنماء وإيجاد الحلول الملائمة”.

واكد الحجيري ان “العدوان المستمر على الجنوب وبيئة المقاومة هدفه التأثير على إرادة الجنوبيين لرفض خيار المقاومة، الّا ان هذا الخيار راسخ وثابت وأكثر حضوراً وتمسكاً لدى أبناء الجنوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام