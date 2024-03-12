رأى النائب ملحم الحجيري في العدوان الصهيوني على منطقة بعلبك الهرمل واستهدافه المدنيين، “إصراراً من قبل العدو على توسيع عدوانه على لبنان، وهي محاولات يسعى إليها للهروب إلى الأمام نتيجة فشله في مواجهة المقاومة في ميدان القتال”.

وأكد النائب الحجيري في تصريح ان “هذا العدوان على خزان المقاومة لن يبقى دون رد، وستقابل المقاومة توسيع العدو لدائرة استهدافاته للمناطق والمدنيين بتوسيع ردها، وسيدفع العدو ثمن ارهابه وجرائمه، وهو تمادٍ لن يخيف شعبنا ولن يرهبه”.

وتقدم بالتعازي والتبريك من عائلة شهيد العدوان على بعلبك الشاب مصطفى الغريب، سائلا الله الشفاء العاجل للجرحى.

من جهة أخرى، حيّا النائب الحجيري الراهبة مايا زيادة “على شجاعتها وموقفها الإنساني ونبل مشاعرها حيال أهلها واخوتها في الوطن، وانحيازها إلى الحق ونصرة المظلوم وفقاً لتعاليم السيد المسيح، فكل الاحترام والتقدير لموقفها النبيل وكل التضامن معها في مواجهة حملة التحريض عليها”.