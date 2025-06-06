سرايا القدس تعرض مشاهد من كمين استهدف آليات الاحتلال شمال بيت لاهيا

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد توثّق تنفيذ مقاتليها كمينًا هندسيًا محكمًا استهدف آليات تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني، المتوغلة شمال غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف الآليات العسكرية بعبوة ناسفة شديدة الانفجار من نوع “ثاقب”، وفق ما أعلنت سرايا القدس.

يأتي هذا الهجوم ضمن إطار عملية طوفان الأقصى، التي تواصل فيها المقاومة الفلسطينية استنزاف قوات الاحتلال في مختلف محاور الاشتباك، من خلال الكمائن الهندسية والعبوات الناسفة التي أثبتت فاعليتها في مواجهة التوغلات البرية.

وأكدت سرايا القدس أن هذا الكمين يأتي استمرارًا للعمليات التي تستهدف التصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعطيل تقدم قوات الاحتلال في المناطق الشمالية للقطاع.

المصدر: الاعلام العسكري