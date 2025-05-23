الجنوب يتحضر للعرس الانتخابي غداً متحدياً العدوان الصهيوني… ومزيدٌ من البلديات تلتحق بقطار التزكية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2025 - 16:04

الجنوب يتحضر للعرس الانتخابي غداً متحدياً العدوان الصهيوني… ومزيدٌ من البلديات تلتحق بقطار التزكية

منذ 20 mins 23 May، 2025
ردة الفعل الشعبية عكَست تحفُّزاً لمشاركة أوسع في الاقتراع غداً، تَحدّياً للعدوان المستمر (الصورة لصحيفة الأخبار اللبنانية)
ردة الفعل الشعبية عكَست تحفُّزاً لمشاركة أوسع في الاقتراع غداً، تَحدّياً للعدوان المستمر (الصورة لصحيفة الأخبار اللبنانية)
لبنان

 

أشرفت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية صباح اليوم الجمعة على تسليم صناديق الاقتراع في محافظتي النبطية والجنوب الى رؤساء الأقلام ومساعديهم بإشراف المحافظين والقائمقامين وبمواكبة أمنية مشددة. ولم يؤثر العدوان الصهيوني ليل الخميس على اقبال رؤساء الاقلام لاستلام صناديق الاقتراع وتحديداً في اقضية النبطية وصور وبنت جبيل التي سجلت العدد الأكبر من الغارات المعادية. كيف تفاعل اهالي الجنوب مع هذا العدوان، عن الاجراءات الادارية المواكبة للعرس الانتخابي المنتظر غداً، معنا مراسل المنار علي شبيب.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها قناة المنار فإن عدد البلدات التي فازت مجالسها البلدية بالتزكية في محافظتي الجنوب والنبطية بلغ حتى الساعة 96 بلدة ، موزعة بحسب الأقضية على الشكل التالي :

جزين 13 بلدة

صور 30 بلدة

صيدا 12 بلدة

النبطية 11 بلدات

بنت جبيل 16 بلدة

حاصبيا 3 بلدات

مرجعيون 11 بلدة

المصدر: موقع المنار

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