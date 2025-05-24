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May 24 2025 - 01:18

ألمانيا: إصابة 12 شخصاً في هجوم بسكين في محطة هامبورغ

منذ 33 mins 24 May، 2025
هجوم بسكين في محطة قطارات هامبورغ بالمانيا يسفر عن 12 اصابة
أخبار دولية - المانيا

أصيب 12 شخصاً على الأقل، اليوم الجمعة، في هجوم بسكين في محطة هامبورغ، بمدينة هامبورغ شمال ألمانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية.

وأفادت الصحيفة بأن 3 من المصابين في حالة حرجة، و3 آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لم تتضح حتى الآن.

وقالت شرطة هامبورغ، في منشور عبر منصة “إكس”، إن “شخصاً أصاب عدة أشخاص بسكين في المحطة وتم القبض عليه”.

ووقع الحادث على الرصيفين 13 و14 لمحطة هامبورغ المركزية في حوالى الساعة السادسة مساءً بحسب متحدث باسم الشرطة الاتحادية الذي وصف ما جرى بأنه كان “عملية كبيرة”.

المصدر: مواقع اخبارية

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