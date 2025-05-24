ألمانيا: إصابة 12 شخصاً في هجوم بسكين في محطة هامبورغ

أصيب 12 شخصاً على الأقل، اليوم الجمعة، في هجوم بسكين في محطة هامبورغ، بمدينة هامبورغ شمال ألمانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية.

وأفادت الصحيفة بأن 3 من المصابين في حالة حرجة، و3 آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لم تتضح حتى الآن.

وقالت شرطة هامبورغ، في منشور عبر منصة “إكس”، إن “شخصاً أصاب عدة أشخاص بسكين في المحطة وتم القبض عليه”.

ووقع الحادث على الرصيفين 13 و14 لمحطة هامبورغ المركزية في حوالى الساعة السادسة مساءً بحسب متحدث باسم الشرطة الاتحادية الذي وصف ما جرى بأنه كان “عملية كبيرة”.

المصدر: مواقع اخبارية