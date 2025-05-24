تركيا | أردوغان يلتقي سانشيز في إسطنبول ويشيد بموقف إسبانيا من غزة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في إسطنبول، حيث عقد الجانبان لقاء مغلقًا بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأكد أردوغان استمرار التعاون بين أنقرة ومدريد في مجالات متعددة، أبرزها الصناعات الدفاعية والنقل، مشيدًا بالموقف الإسباني “الحكيم والمشرف” تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، ومجددًا أولوية بلاده في إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

كما أعاد أردوغان التأكيد على تمسك تركيا بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات بناءة من الجانب الأوروبي.

وفي الملف الأوكراني، أكد أردوغان أهمية مفاوضات إسطنبول التي أسفرت عن اتفاق لتبادل ألفي أسير بين روسيا وأوكرانيا، داعيًا إلى اغتنام الفرصة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2022.

المصدر: وكالات