استشهاد 11 فلسطينيا في قصف صهيوني على القطاع اليوم

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 11 فلسطينيا وجرح العشرات، بينهم نساء وأطفال، إثر قصف صهيوني طال مناطق متفرقة من القطاع.

وأشارت الى ان “القصف طال مناطق وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وحي الصبرة في مدينة غزة، ومخيّم النصيرات ودير البلح وسط القطاع”.

وأوضحت المصادر أن “حصيلة ضحايا القصف الصهيوني على قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تجاوزت 75 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى”. كما أُفيد ب”باستشهاد 8 فلسطينيين جراء الغارات الجوية المتواصلة على القطاع”.

وذكر مستشفى العودة أن “شهيدا و5 إصابات، بينهم طفلة تبلغ من العمر شهرا، وصلوا المستشفى، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في محيط مسجد القسام بالنصيرات وسط القطاع”.

المصدر: مواقع