عشرات الشهداء والجرحى بالعدوان الصهيوني المتواصل على غزة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ أن استأنفتها قبل 67 يوما وبعد 595 يومًا على بدء العدوان، عقب تنصل رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار، مستندًا إلى دعم سياسي وعسكري أمريكي، وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وأفادت مصادر فلسطينية عن “استشهاد طفلين وإصابة عدد آخر في قصف العدو الاسرائيلي لشقة في مخيم خان يونس”، وتابعت “استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي عناصر تأمين المساعدات في دير البلح ما أسفر عن استشهاد 6 منهم، ثم قامت طائرات الاحتلال باستهداف سيارات الإسعاف بشكل مباشر عندما بدأت بنقل الشهداء والجرحى”.

ولفتت المصادر الى ان “استشهاد 5 اشخاص جراء قصف فناء منزل لعائلة البربراوي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة مساء الخميس”، واضافت “ارتقى 6 شهداء واصيب عدد اخر وفقد البعض في قصف منزل لعائلة دردونة أول شارع الجرن في جباليا البلد شمالي قطاع غزة”، واشارت الى ان “العدوان الإسرائيلي على جنوب القطاع أسفر منذ فجر الخميس عن ارتقاء 19 شهيدًا، حيث استشهد اثنين بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس”.

وقالت المصادر “ارتقى 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مدينة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس”، وتابعت “كما استشهد يحيى مصطفى العبادلة في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على شارع صلاح الدين في منطقة القرارة شمال خان يونس، واستشهدت فاطمة حسن ياسين النجار (38عامًا) في قصف بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، استشهد فادي عدنان حسين في قصف خيمة تؤوي نازحين في مخيم خانيونس، فيما استشهد الطفل محمد يوسف البيوك، متأثر بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف منطقة قيزان النجار، واستشهد طفل قصف إسرائيلي في منطقة الهابي ستي جنوب خان يونس”.

وذكرت المصادر ان “طواقم الدفاع المدني انتشلت من منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، شهيدين هما مرح زياد فوجو، سليم محمد سليم عابدين”، وتابعت “فيما ارتقى شهيدان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة غربي مدينة خان يونس، وعرف من الشهداء محمد وليد حسن أبو دقة (طفل)”، واضافت انه “في سط القطاع ارتقى 25 شهيدًا في القصف الإسرائيلي على وسط القطاع منذ فجر الخميس، 10 منهم استشهدوا في قصف للاحتلال استهدف بركس يؤوي نازحين قرب حاووز المياه في منطقة البركة بدير البلح”.

وقالت المصادر “ارتقى شهيدان وعدد من الإصابات في قصف خيمة في مخيم الصداقة جنوبي مدينة دير البلح”، وتابعت “استشهد عبد الله صالح حسونة (41 عامًا) و4 إصابات (3 أطفال وفتاة) جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا بالقرب من مسجد سيد قطب في منطقة مخيم 1 بالنصيرات”، واضافت “كما استشهد عبد نواف أبو حزين و7 مصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في مخيم النصيرات، واستشهد مروان عياش متأثرًا بإصابته جراء قصف الاحتلال منزله شمال الزوايدة، قبل عدة أيام”، وأكدت “استشهاد 3 اشخصا واصابة عدد آخر في قصف طيران الاحتلال بيتاً لعائلة أبو سبت بمنطقة البركة جنوب دير البلح”.

ولفتت المصادر الى “استشهاد شخص بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين مقابل جمعيه الصلاح غرب دير البلح”، واضافت “استشهد الطبيب زكريا إبراهيم السنوار متأثرا بجروح بالغة اثر قصف خيمته المتواجدة فوق ركام منزله قبل أيام ليلتحق بزوجته وأبناءه”، واشارت الى “استشهاد 5 اشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف فناء منزل لعائلة البربراوي في مخيم المغازي”، واكدت “استشهاد 9 اشخاص في القصف الإسرائيلي على مدينة غزة مند فجر الخميس، 5 منهم ارتقوا جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة بخيت بشارع أحمد ياسين في منطقة الصفطاوي شمال غرب المدينة”، وتابعت “ارتقى بحسب مصادر طبية 61 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر أمس الخميس”.

وأفادت وزارة الصحة بغزة الخميس بأن مستشفيات القطاع استقبلت 107 شهداء و 247 جريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية جراء تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية، لترتفع حصيلة الإبادة المتواصلة منذ 19 شهرًا إلى 175,959 شهيدًا وجريحا.

وقالت الوزارة في بيان الإحصائي اليومي إن من بين الشهداء 3 جرى انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 53,762 شهيدًا و 122,197 إصابة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال الصهيوني الإبادة الجماعية على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي ارتفعت إلى 3,613 شهيدا و10,156 مصابا.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام