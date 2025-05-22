العدو الصهيوني يشن سلسلة اعتداءات متواصلة على القرى الحدودية اللبنانية

في أحدث اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، شن العدو الصهيوني غارات بطائرات مسيرة مسلحة استهدفت عدداً من الغرف الجاهزة التي تم وضعها في ساحة بلدة محيبيب، ضمن مشروع “الوجه الحسن” الذي تبنته جمعية “وتعاونوا” في الجنوب اللبناني وعدد من قرى الحافة الأمامية.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق استهداف متكرر لمختلف القرى الحدودية التي تقع بمحاذاة الحدود اللبنانية ــ الفلسطينية المحتلة، والتي وضعت فيها غرف جاهزة في إطار مشروع “الوجه الحسن”. فقد استهدف العدو معظم هذه الغرف في القطاع الغربي، ويعتبر استهداف الغرف في بلدة محيبيب استهدافاً للغرف الجاهزة في القطاع الشرقي.

ويهدف العدو الصهيوني من خلال هذا العدوان المتواصل إلى القضاء على أي ملامح للحياة داخل هذه القرى الحدودية، معتبرًا أن هذه الغرف الجاهزة تشكل نواة الحياة فيها. لذلك، يواصل استهدافها بشكل متكرر وبأساليب متعددة، بين القنابل المتفجرة التي تُلقى بواسطة الطائرات المسيرة (الدرون)، والهجمات بواسطة الطائرات المقاتلة “أباتشي”، أو من خلال الطائرات المسيرة المسلحة، كما حدث فجر وصبيحة اليوم في بلدة محيبيب.

ويضاف هذا إلى سلسلة من الاعتداءات التي وقعت أمس على عدد من البلدات الجنوبية عند الحدود مع فلسطين المحتلة وداخل الأراضي اللبنانية. حيث شن العدو الصهيوني ثلاث غارات بطائرات مسيرة استهدفت مناطق في بلدات عين بعال، ياطر، وعيترون، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين، شهيد في كل غارة، في تصعيد متواصل خلال الأربعين والثمانين ساعة الماضية.

وشملت الاعتداءات أكثر من عشرة هجمات في معظم المناطق الجنوبية على طول الحافة الأمامية وداخل عمق الأراضي اللبنانية. وقد استهدف العدو خلال هذه الغارات سيارات مدنية ودراجات نارية، بالإضافة إلى الاعتداءات اليومية وشبه اليومية في قرى الحافة الأمامية، والتي تتمثل في إطلاق نار مباشر على أحياء بعض القرى الحدودية، أو عبر غارات بطائرات مسيرة، كما حدث في اليومين الماضيين في بلدات الناقورة، كفرشوبا، وكفركلا، حيث ألقت الطائرات المسيرة قنابل متفجرة على أحياء مأهولة.

حصيلة رسمية: أكثر من 3200 خرق واعتداء إسرائيلي منذ تشرين الثاني الماضي

أفادت مصادر رسمية بأن حصيلة الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحتى صباح اليوم، بلغت ثلاثة آلاف ومئتين وثمانية وأربعين (3248) خرقًا وعدوانًا.

وتوزعت الخروقات على النحو الآتي: 1581 خرقًا بريًا، و1586 خرقًا جويًا، في حين تم تسجيل 81 خرقًا بحريًا.

أما على مستوى الضحايا المدنيين، فقد بلغ عدد الشهداء 165 شهيدًا، في حين بلغ عدد الجرحى 393 جريحًا، في ظل تصعيدٍ مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق الحدودية اللبنانية.

المصدر: موقع المنار