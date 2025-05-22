نقابة موظفي القطاع الخلوي: سلسلة تحركات بدءا من الأسبوع المقبل

أعلنت “نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي” في لبنان “البدء بسلسلة تحركات بدءا من الأسبوع المقبل”.

وقالت النقابة في بيان لها الخميس إنه “بعد إصرار الجهات المعنية على حرمان الموظفين من حقوقهم، وامتناعهم عن صرف تعويضات الضمان المستحقة إلى جانب غياب أي نية لسداد متممات الراتب المنصوص عنها في عقد العمل الجماعي، نجد أنفسنا أمام واقع من المماطلة وغياب الشفافية في معالجة هذه القضايا”.

واضاف البيان انه “حرصا من النقابة على حماية حقوق الموظفين، قررت البدء بسلسلة من التحركات اعتبارا من الأسبوع المقبل وسيتم إعلان آلية التحرك وتفاصيله قبل 24 ساعة من كل خطوة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام