تحضيرات مكتملة لانتخابات بلديات النبطية وارتفاع عدد البلدات الفائزة بالتزكية

اكتملت التحضيرات اللوجستية والإدارية في محافظة النبطية استعدادًا ليوم الاقتراع المقرر يوم السبت المقبل، حيث يُتوقّع أن تشهد العملية الانتخابية مشاركة واسعة من الأهالي. كما تم الإعلان عن لوائح “التنمية والوفاء” في مختلف قرى المنطقة، في ظلّ أجواء تنظيمية توحي بجاهزية كاملة للعملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، زارت كاميرا الأخبار الماكينة الانتخابية المركزية لحزب الله في منطقة جبل عامل الثانية، حيث انطلقت الاستعدادات الميدانية منذ صباح اليوم. وأكد مسؤول العمل البلدي في الحزب، الحاج حاتم حرب، أن الحزب، بالتعاون مع الأهالي والفعاليات المحلية وحركة أمل، استطاع تأمين الفوز بالتزكية في نحو 15 بلدة ضمن منطقة جبل عامل الثانية، التي تضم 75 بلدية شمال نهر الليطاني.

وأوضح حرب أن التوافق القائم بين حزب الله وحركة أمل، والذي يمتدّ لأكثر من 15 عامًا، شكّل عامل استقرار في البلدات والقرى الجنوبية، وأسهم في تخفيف حدّة التنافس الانتخابي. وأشار إلى أن هذا التوافق يُترجم على الأرض من خلال لوائح مكتملة مشتركة في أغلب البلدات، فيما تفتقر بعض القرى المنافسة للوائح متكاملة، ما يعكس عمق التفاهم بين الطرفين.

وشدد على أن خيار المقاومة لا يزال يشكل الرافعة الأساسية لهذا الالتفاف الشعبي، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث يتعزز إيمان الناس بخيار المقاومة ودعمهم المتجدد لحزب الله وحركة أمل.

وأشار إلى أن لوائح “التنمية والوفاء” رُكّبت بعناية، آخذةً في الاعتبار التمثيل العائلي والكفاءة ومتطلبات التنمية المحلية، مع مراعاة تمثيل مختلف القوى السياسية. ولفت إلى أن العديد من البلديات شهدت توافقات أفضت إلى فوز بالتزكية، وهو ما يعدّ مؤشرًا على الوعي الشعبي والتفاف الناس حول نهج المقاومة.

يُذكر أن قضاء النبطية يضم نحو 40 بلدة، فازت نحو 10 منها بالتزكية حتى الآن. ومن المقرّر أن يتم صباح الجمعة تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام في محافظتي النبطية والجنوب، تمهيدًا لانطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية السبت.

المصدر: موقع المنار