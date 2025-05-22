الرئيس نبيه بري يدعو أهالي الجنوب إلى أوسع مشاركة في انتخابات السبت

وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري نداءً خاصًا إلى أهالي الجنوب، لا سيما في القرى الأمامية، داعيًا إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات والتصويت للائحة “التنمية والوفاء”.

وعشية انطلاق المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، حثّ الرئيس بري الصامدين والصابرين والمقاومين والثابتين في كل قرية وبلدة ومدينة على امتداد محافظتي الجنوب والنبطية، قائلاً: “أنتم مدعوون في الرابع والعشرين من أيار إلى إعادة تجسيد مشهد العودة إلى أرضكم ومنازلكم، كما فعلتم في اللحظات الأولى لتوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، بأمواج وأفواج هادرة من الوفاء والانتماء”.

وأضاف بري: “أعيدوا إلى أذهان كل المراهنين والمراقبين والمشككين صورة ذلك المشهد الإنساني الوطني الأصيل، من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات البلدية والاختيارية، والتصويت للوائح التنمية والوفاء التي تم التوافق عليها بين حركة أمل وحزب الله والعائلات والقوى السياسية والأهلية”. ودعا إلى بذل كل جهد ممكن، ضمن المهلة القانونية المتاحة، للمساعدة في إنجاح تزكية هذه اللوائح حيثما أمكن.

وتابع رئيس مجلس النواب قائلاً: “أنتم مدعوون للتصويت للائحة التنمية والوفاء التي تمثل تاريخنا العريق وحاضرنا المشحون بالتضحيات، ومستقبلنا الذي لن نقبل إلا أن يكون ترجمة لأحلام أبنائنا في بناء وطن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وطناً قوياً واحداً موحداً لجميع أبنائه”.

وختم الرئيس بري بالقول: “اقترعوا بكثافة، لا سيما في القرى الأمامية، لإنتاج مجالس بلدية واختيارية تؤكد للمحتل الإسرائيلي وآلته العدوانية أن هذه القرى العزيزة ستبقى لبنانية لأهلها ومساحة للحياة، وليست أرضًا محروقة. سنعيد إعمارها مهما غلت التضحيات، ولن تكون شريطًا عازلاً”.

المصدر: موقع المنار