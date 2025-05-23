12 عملا مقاوما ضد العدو في الضفة المحتلة خلال الـ24 ساعة الماضية

تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد جيش العدو والمستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية 12 عملاً مقاوماً، بالتزامن مع العدوان العسكري الذي يقوم به العدو منذ منتصف يناير/كانون ثاني الماضي، على مدن شمال الضفة.

وبالسياق، أشارت مصادر فلسطينية إلى “رصد 12 عملاً مقاوماً خلال الـ24 الماضية، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 15 نقطة متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة”.

واوضحت المصادر انه “في القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدتي حزما والرام، حيث تصدى الشبان للاقتحامات بالحجارة”، وتابعت انه “في جنين، فقد شهدت بلدة رمانة مواجهات مماثلة، حيث تصدى الشبان لقوات الاحتلال بالحجارة”.

وقالت المصادر إنه “في محافظة نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة في مناطق بلاطة البلد وقبر يوسف وبرقة ووسط المدينة، حيث استخدم الشبان الحجارة للتصدي لقوات الاحتلال”، واضافت “شهدت منطقة بلاطة البلد استهدافًا لقوات الاحتلال بعبوة ناسفة، فيما تم استهداف المستوطنين وقوات الاحتلال المقتحمة لمحيط قبر يوسف بعبوتين ناسفتين”، ولفتت الى انه “في محافظة الخليل، اندلعت مواجهات في بلدتي بيت أمر وسعير، حيث تصدى الشبان لقوات الاحتلال بالحجارة”.

وتواصل قوات العدو الإسرائيلي بشكل يومي اقتحام أغلب مدن وبلدات الضفة الغربية، وتشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين الصهاينة على المواطنين وممالكاتهم بحماية من قوات العدو.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام