خلافات واحتجاجات في الكيان بعد تعيين زيني رئيساً للشاباك

أجج قرار رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن الداخلي (شاباك) خلفاً لرونين بار خلافات حادة داخل الكيان المحتل وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجاً على القرار.

وفي التفاصيل، وُصف قرار نتنياهو بأنه “تحدٍ للقضاء”، إذ جاء بعد يوم من إصدار المحكمة العليا قراراً اعتبرت فيه أن قرار إقالة رونين بار “غير ملائم ومخالف للقانون”.

وقالت المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا إن نتنياهو “خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك”، وتحدثت عن “شبهة وجود تضارب مصالح”، قائلة إن “آلية التعيين معيبة”.

كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو واستقبلت الإعلان باستهجان، وأوضحت أنه تم إبلاغ رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل 3 دقائق فقط من إعلان مكتب رئيس الوزراء قرار تعيين زيني.

وقالت هيئة البث إن زامير “لم يكن مطلعاً على الأمر ولم يشارك في القرار ولم يتشاور معه نتنياهو بشأنه”.

من جانبه، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد دعوة إلى ديفيد زيني ليعلن أنه “لا يستطيع قبول التعيين حتى تصدر المحكمة العليا حكمها في هذا الأمر”.

وكتب لبيد عبر منصة إكس “نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الأعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية”.

واعتبر زعيم ما يُسمى حزب “الوحدة الوطنية” الصهيوني بيني غانتس أن نتنياهو “تجاوز خطا أحمر” آخر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية وتعيين رئيس الشاباك.

وأضاف غانتس أن “نتنياهو يقوض مجدداً سيادة القانون ويقود “إسرائيل” إلى صراع دستوري على حساب أمنها”. وقال إن تعيين زيني إذا تم دون تعاون مع رئيس الأركان، فإنه يعني إلحاق ضرر كبير بالأجهزة الأمنية.

في المقابل، رأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن زيني “الشخص المناسب لإعادة تأهيل الشاباك ودفعه إلى الأمام في فترة صعبة ومهمة لأمن “إسرائيل””. وأضاف سموتريتش أن نتنياهو “اتخذ قرارا قياديا من الدرجة الأولى بالحكم وفقا للقانون، والتصرف بمسؤولية ودون خوف لصالح أمن “إسرائيل””.

مواجهات والتماس

من جانب آخر، اندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين في تل أبيب عقب قرار نتنياهو. وبدأت الصدامات في ميدان المسارح خلال مسيرة احتجاجية غاضبة مساء أمس الخميس، وأضرم المحتجون النار وسط الطريق في وقت اعتقلت فيه الشرطة 4 متظاهرين على الأقل، بحسب وسائل إعلام العدو.

يُذكر أن زيني مولود لعائلة مهاجرة من فرنسا وحفيد ناجية من معسكر الاعتقال النازي “أوشفيتز”، وهو يرأس حاليا قيادة التدريب في جيش العدو.

وشغل الجنرال زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية في جيش الإحتلال. وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره “بانعدام الثقة الشخصية والمهنية” بينهما، مما يمنع “الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة”.

وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الفشل في مواجهة عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر: مواقع إخبارية