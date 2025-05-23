مستوطنون صهاينة سرقوا عشرات الأغنام بمسافر يطا في الضفة المحتلة

سرقت مجموعة من المستوطنين الصهاينة صباح الجمعة أكثر من 30 رأساً من الأغنام في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية “باقتحام مجموعة من المستوطنين المسلحين أرضاً للمواطن أشرف العمور من خربة الركيز بمسافر يطا، وسرقوا ما يزيد عن 30 رأساً من الأغنام”.

يُشار إلى أن مجموعة من المستوطنين الصهاينة شكلوا عصابات لسرقة ممتلكات المواطنين نشطت بشكل مكثف خاصة بعد بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتمت سرقة أغنام من عدة مناطق بمسافر يطا، بالإضافة إلى إطلاق النار على الأغنام أو رميها بالحجارة، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين من أجل إجبارهم على الرحيل عن أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني الصهيوني.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام