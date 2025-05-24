لبنان | افتتاح مراكز الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية إيذانًا بانطلاق المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية

فُتحت مراكز الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، مع تمام الساعة السابعة صباحًا، إيذانًا بانطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، وسط انتشار أمني كثيف، وتأهب إداري ولوجستي، من دون تسجيل عراقيل تُذكر.

ويُدلي عشرات الآلاف من أبناء الجنوب بأصواتهم لاختيار أعضاء المجالس البلدية والمخاتير، في ظل دعوات للمشاركة الكثيفة في التصويت، بينما شهدت عشرات البلدات فوزًا بالتزكية للوائح التنمية والوفاء.

وتستمر العملية الانتخابية حتى الساعة السابعة مساءً، ليبدأ بعدها فرز الأصوات، تمهيدًا لإعلان النتائج في القرى التي لم تُحسم فيها المعركة بالتزكية.

المصدر: وكالات