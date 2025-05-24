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May 24 2025 - 12:08

هجوم روسي على كييف قبل مرحلة جديدة من تبادل الأسرى

منذ 36 mins 24 May، 2025
تبادل اسرى بين الروس والاوكران
أخبار دولية - روسيا

أُصيب ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بجروح في هجوم روسي على كييف، صباح اليوم الذي من المقرر أن يشهد المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين الطرفين المتحاربين.

وأفاد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، بأنّ “العاصمة ومحيطها يتعرضان مجدداً لهجوم كثيف يشنّه العدو. أنظمة الدفاع الجوي تعمل دون توقف في كييف وضواحيها”.

وأشار إلى أنّ “الهجمات أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى، فيما تلقى الآخرون العلاج في موقع الحادث”.

وكان شخصان قد قُتلا، أمس، في ضربات روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية، فيما قُتل ثلاثة آخرون في منطقة خيرسون جنوباً.
من جانبه، قال الجيش الروسي إنّ أوكرانيا استهدفت الأراضي الروسية بـ788 مسيّرة وصاروخاً منذ يوم الثلاثاء، تم إسقاط 776 منها.

وجاءت هذه الهجمات في وقت بدأت فيه روسيا وأوكرانيا عملية تبادل أسرى غير مسبوقة، يُفترض أن تشمل ألف أسير من كل جانب خلال ثلاثة أيام. وتُعد هذه العملية النتيجة الملموسة الوحيدة للمباحثات التي عُقدت بين الطرفين في إسطنبول منتصف أيار/مايو.

وشملت المرحلة الأولى من عملية التبادل، التي جرت أمس، 270 عسكرياً و120 مدنياً من كل طرف. ومن المقرر تنفيذ المرحلتين التاليتين يومي السبت والأحد.

المصدر: مواقع

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