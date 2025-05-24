“التجمع اللبناني العربي” هنأ بعيد المقاومة والتحرير: ثقافة المقاومة هي الخيار الوحيد

اعتبر “التجمع اللبناني العربي” في بيان له السبت في ذكرى عيد المقاومة والتحرير انه “في 25 ايار 2000 كانت البداية التي أعادت لأمتنا وللشعب العربي العزة والكرامة وكانت البداية لصناعة تاريخ جديد في صراعنا مع العدو الصهيوني يوم انتهاء زمن الهزائم وبداية زمن الانتصارات”.

واشار التجمع الى ان “الذكرى الـ25، تأتي وقد خاض لبنان حربا من أقسى الحروب مع العدو الصهيوني وشركائه في العالم، دمر وأغتال وقصف، إلا أنه مع كل هذا الإجرام والضربات التي وجهت الى المقاومة وكل الشهداء والجرحى وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة سيد الشرفاء سماحة العشق القائد الشهيد السيد حسن نصرالله، بقيت المقاومة وبيئتها الوطنية وستبقى”، مؤكدا أن “مشروع ثقافة المقاومة هو الخيار الوحيد ونحن أصحاب الحق والأرض”.

وحيا التجمع “دماء سيد شهداء الأمة سماحة السيد الشهيد حسن نصرالله، وأبطال المقاومة بمختلف فصائلها والى جيشنا الوطني وكل شرفاء العالم والتحية والفخر الى البيئة الوطنية الحاضنة الشريك في النصر والتحرير والصبر والتضحيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام