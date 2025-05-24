استشهاد طفل فلسطيني بسبب الجوع في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفل في غزة بسبب المجاعة وتداعيات الحصار الاسرائيلي على القطاع، في حين أكد “برنامج الغذاء العالمي” أن “عشرات آلاف الأطفال يواجهون مستوى حادا من سوء التغذية”.

وقالت الوزارة إن “الطفل مصطفى ياسين استشهد بسبب سوء التغذية والجفاف في مدينة غزة”.

وقبل يومين، قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان إن 29 طفلا ومسنا استشهدوا لأسباب مرتبطة بالجوع في غزة خلال اليومين الماضيين، وإن آلافا آخرين عرضة لخطر الموت للأسباب ذاتها.

وردا على سؤال بشأن تصريحات صحفية سابقة أدلى بها مسؤول في الأمم المتحدة عن احتمال وفاة 14 ألف رضيع إذا لم تكن هناك مساعدات، قال الوزير إن “رقم 14 ألفا واقعي للغاية، وقد يكون أقل من الواقع”، واضاف ان “7 أو 8 فقط من أصل 36 مستشفى في غزة تعمل جزئيا وإن أكثر من 90% من المخزونات الطبية نفدت بسبب الحصار”.

من جهته، قال “برنامج الغذاء العالمي” إن “أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية”، وأضاف أنه “يستغل كل فرصة لتقديم المساعدات الغذائية، لكن ما يتم تقديمه لا يكفي”، وأوضح أنّه “بحاجة إلى وصول فوري وآمن ودون قيود، لتقديم المساعدات من أجل منع المجاعة وإنقاذ الأرواح”.

وكان “برنامج الأغذية العالمي” التابع للامم المتحدة حذر يوم الخميس من أنه في سباق مع الزمن لوقف مجاعة شاملة في غزة، وقال إن “المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة ليست سوى قطرة في بحر”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام