الجيش اللبناني: للامتناع عن إطلاق النار مع صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب

دعت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها المواطنين الى عدم إطلاق النار عند إعلان نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية والتي جرت السبت.

وقال البيان “ضمن إطار تدابير حفظ أمن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية، ومع انتهاء عملية الاقتراع، تستمر الوحدات العسكرية المنتشرة في اتخاذ التدابير الأمنية لمواكبة هذه الانتخابات وصولًا إلى إنجاز عملية الفرز وإصدار النتائج”.

وتابع البيان “تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى الامتناع عن إطلاق النار مع صدور هذه النتائج، لما فيه من تعريض حياة الآخرين للخطر، ولا سيّما في ظل الأوضاع الحسّاسة في الجنوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام