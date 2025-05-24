الدفاع الروسية: تدمير عشرات الدبابات والمدرعات لقوات كييف في 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها السبت “تحرير بلدة بمقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا وبلدتين في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1330 عسكريا أوكرانيا، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات لقوات كييف في 24 ساعة”.

ولفتت الوزارة الى ان “القوات الروسية دمرت الليلة الماضية موقعا لإنتاج الصواريخ ومركز استطلاع ومنصتي باتريوت ومحطة رادار أمريكية”، وتابعت “حررت قوات الشمال بلدة لوكنيا في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرنيا وقضت على أكثر من 155 عسكريا ودمرت 5 مدرعات ودبابة و4 مركبات و10 مدافع ومستودع ذخيرة”.

وتابعت الوزارة “عززت قوات “الغرب” الروسية مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 215 قتيلا ودمرت له 3 مدرعات و17 مركبة ومدفعين ومستودعي ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية”، واضافت “حررت قوات الجنوب بلدة ستوبوتشكي في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 280 قتيلا ودمرت له 4 مدرعات و10 مركبات ومدفعين ومستودع ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية”.

وقالت الوزارة “تواصل قوات المركز تقدمها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 410 قتلى ودمرت له 5 مدرعات و11 مركبة و3 مدافع”، وتابعت “حررت قوات الشرق بلدة أوترادنويه في دونيتسك وكبدت العدو 200 قتيل ودمرت له 7 مدرعات و7 مركبات و3 مدافع ومحطتي حرب إلكترونية، واضافت “تواصل قوات دنيبر تقدمها في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدت العدو 70 قتيلا، ودمرت له 8 مركبات ومدفعين ومحطتي حرب إلكترونية”.

ولفتت الوزارة الى ان “”القوات الجوية الروسية دمرت مقرا لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية ومركزا تابعا لأمن الدولة ومستودعات ذخيرة”، وتابعت “إسقاط مقاتلة ميغ 29 و3 قنابل موجهة جادم و7 صواريخ هيمارس أمريكية”، وتابعت “إسقاط 174 مسيّرة”.

المصدر: روسيا اليوم