الدفاع الروسية: إسقاط 112 مسيّرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الجمعة “إسقاط 112 مسيّرة أوكرانية فوق 13 مقاطعة روسية منذ مساء الخميس”.

وقال البيان إنه “منذ الساعة 20:00 يوم 22 مايو/أيار الجاري أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية 112 مسيرة أوكرانية منها 24 فوق مقاطعة موسكو و11 فوق مقاطعة كورسك و8 فوق مقاطعة أوريول و18 فوق مقاطعة تولا و22 فوق القرم و8 فوق مقاطعة بريانسك و6 فوق مقاطعة ريازان و5 فوق مقاطعة كالوغا و3 فوق مقاطعة بيلغورود و3 في مقاطعة إيفانوفو و2 في مقاطعة فلاديمير و1 فوق مقاطعة فورونيج و1 فوق مقاطعة ليبيتسك”.

المصدر: روسيا اليوم