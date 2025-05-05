الدفاع الروسية: مقتل نحو 1395 جنديا اوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين أن “قواتها استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية نقاط انتشار مؤقت لقوات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة فيما بلغت خسائر العدو نحو 1395 جنديا”.

وقال الوزارة في بيان لها إنه “نحو 150 عنصرا اوكرانيا قتلوا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الشمال في مقاطعتي خاركوف وسومي”، وتابعت “قتل أكثر من 225 جنديا في منطقة مسؤولية قوات “الغرب” في خاركوف ودونيتسك”، واضافت “كما قتل أكثر من 315 جنديا في منطقة مسؤولية قوات الجنوب ونحو 465 آخرين في منطقة مسؤولية قوات الوسط في دونيتسك”.

ولفت البيان الى “مقتل 170 جنديا في منطقة مسؤولية قوات الشرق في دونيتسك وزابوروجيه”، وتابع “قتل نحو 70 جنديا في منطقة مسؤولية قوات دنيبر في زابوروجيه وخيرسون”، واضاف “أصابت الضربات الروسية مرافق بنية تحتية لمطار عسكري ومنشأة إصلاح تابعة لصناعة الطيران الأوكرانية، ومستودعات ذخيرة”.

المصدر: روسيا اليوم