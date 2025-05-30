فلسطين | انتهاك جديد لحرمة المقدسات الدينية .. قوات الاحتلال ترفع علم الكيان فوق مسجد بالضفة المحتلة

في انتهاك جديد لحرمة المقامات الدينية، انتشرت مشاهد صادمة تظهر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفع العلم الإسرائيلي فوق قبة مسجد في مخيم نور شمس للاجئين، الواقع في طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك يوم الخميس الموافق 29 مايو/أيار 2025.

ووثقت لقطات مصورة بثتها، انتشار الجنود الإسرائيليين على سطح المسجد بينما يرفرف علم الكيان فوق قبّة المسجد، و ذلك في انتهاك لحرمته الدينية، و للقوانين الدولية المتعلقة بحماية المقدسات الدينية في المناطق المحتلة.

و يعد مخيم نور شمس، الذي تأسس عام 1952، أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة، ويقطنه آلاف النازحين منذ النكبة الفلسطينية عام 1948.

و في ظل صمت عربي ودولي شبه مطبق، يواصل الاحتلال الاسرائيلي، الاقتحامات اليومية في الضفّة الغربية المحتلة، ممارساً عمليات قتل وتجريف مستمر، و محاولات تهجير للسكّان، ضمن محاولات زيادة الاستيطان وفرض الطابع اليهودي على انحاء الضفّة الغربية والقدس المحتلتين.

المصدر: وكالات