“قاطع قاوم قاتل”… وقفة شعبية في قلب العاصمة دمشق تضامناً مع غزة ورفضاً لمخططات التطبيع

شهدت ساحة الحجاز في قلب العاصمة السورية دمشق أمس الأربعاء، وقفة شعبية احتجاجًا على تداول البضائع المرتبطة بالاحتـلال الإسـرائيلي، إذ طالب المحتجون الجهات المعنية بتفعيل حملات المـقاطعة، ورفض التطبيع مع الاحتلال، القائم على سلب السوريين حقهم في أرضهم ووعيهم.

هذا ورفع المشاركون خلال الوقفة أعلام سوريا وفلسطين، في تأكيد على وحدة الموقف الشعبيّ تجاه القضايا القومية، ورفض أي شكل من أشكال التطبيع، كما حمل المتظاهرون لافتات تحذر من التعامل مع شركات يثبت تورطها في دعم الاحتـلال بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتضمنت الفعالية توزيع بروشورات توعوية بخطر تداول البضائع وكذلك تمرير التطبيع، وأكّد المشاركون الذين رفعوا لافتات حملت عبارات “لا تصالح ولو منحوك الذهب، أترضى أن تدفع ثمن أشلاء أطفال غزة؟، وقاطع قاوم قاتل”، رفضهم لتطبيع العلاقات مع كيان العدو، مشيرين إلى أن سوريا اليوم تتعرض للاحتلال “وهذا استنساخ تام لتجربة غزة، وكذلك لبنان، لأننا نقاتل عدو واحد لا يرتوي إلا من الدّم ولن يرضى بأقل من إلغاء كل رافض للمشروع الصهيوني”.

ويأتي ذلك في وقت سبق أن التقى فيه الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، حيث طالبه الأخير بمدّ جسور تواصل مع “إسرائيل”، والانخراط في اتفاقات “أبراهام”، على خلفية إقرار رفع العقوبات.

وكانت وكالة “رويترز” قد ذكرت، أن سوريا و”إسرائيل” أجرتا في الأسابيع القليلة الماضية لقاءات مباشرة بهدف تهدئة التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية بين الجانبين.

المصدر: موقع المنار