العدو الاسرائيلي نفذ حملة دهم واعتقال في الضفة المحتلة

شنت قوات العدو الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، تخللتها إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “6 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم حالات وُصفت بالمتوسطة”.

وتابعت المصادر انه “في محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي علار وصيدا شمال المدينة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش للمنازل وسط انتشار مكثف للقوات في الشوارع والأزقة”، واضافت “شهدت مدينة نابلس اقتحاماً من جهة حاجز دير شرف، حيث توغلت قوات الاحتلال في منطقة خلة الإيمان بالجبل الشمالي، بالتزامن مع اقتحام قرية اللبن الشرقية جنوب المدينة”.

ولفتت المصادر الى انه “في مدينة قلقيلية، داهمت القوات عدداً من الأحياء واعتقلت الشاب أنس قرعان بعد اقتحام منزله، كما اعتقلت قوات الاحتلال والدة وشقيقة وخالة المطارد عبد الكريم صنوبر خلال اقتحام منزل العائلة في مدينة نابلس”، وتابعت “اقتحم جيش الاحتلال بلدة سيريس جنوب مدينة جنين”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام