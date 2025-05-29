شهيد باعتداء إسرائيلي.. العدو يواصل خرقه لإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان

واصل العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضمنا للقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان في بيان له الخميس أن “غارة للعدو الإسرائيلي بمسيرة على حرج علي الطاهر – النبطية الفوقا أدت إلى سقوط شهيد”.

وسبق لمراسل قناة المنار في وقت سابق الخميس ان أفاد بأن “مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت الأطراف الشرقية لبلدة النبطية الفوقا بصاروخ”.

وكان العدو الاسرائيلي اعتدى الاربعاء على بلدات كفركلا، العباسية وبليدا في جنوب لبنان.

وهذه الانتهاكات الصهيونية المتواصلة لاعلان وقف إطلاق النار وللسيادة اللبنانية ترسم علامات استفهام عن إمكانية حماية لبنان بالسبل السياسية والدبلوماسية امام العدوانية الاسرائيلية.

المصدر: موقع المنار