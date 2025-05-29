القسام تعرض مشاهد جديدة من عمليات “حجارة داود” في خانيونس

عرض الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد مصوّرة ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود”، التي تنفذها الكتائب في إطار معركة “طوفان الأقصى”.

وتضمنت المشاهد لقطات من كمين مركّب نفّذته وحدةٌ من مجاهدي القسام ضد جنود وآليات جيش الاحتلال في محيط مدرسة الأقصى، ببلدة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ويُظهر التسجيل توثيقًا مباشراً لاستهداف القوات الإسرائيلية ضمن كمين محكم، في منطقة تُعدّ من أبرز مناطق المواجهة في المحور الشرقي للقطاع.

ويواصل الإعلام العسكري للقسام نشر مشاهد من العمليات النوعية التي تنفذها وحداته الميدانية ضد قوات الاحتلال، ضمن ما تؤكد الحركة إنه رد طبيعي ومشروع على المجازر المستمرة بحق المدنيين في القطاع، وتأكيد على قدرة المقاومة على المبادرة والتصدي.

المصدر: الاعلام العسكري