“نقابة عمال البلديات بالجنوب” دانت استهداف العدو للعامل البلدي الشهيد محمود عطوي بالنبطية الفوقا

استنكرت “نقابة عمال ومستخدمي البلديات في الجنوب” في بيان لها الجمعة “الجريمة النكراء التي أدت إلى استشهاد العامل البلدي المقاوم محمود عطوي، ابن بلدة النبطية الفوقا، وهو يقوم بواجبه الإنساني في توزيع المياه على أهله وناسه وخلال تأديته لواجبه، جرّاء القصف الإسرائيلي الصهيوني الغادر الذي استهدف مناطق مدنية في الجنوب”.

وقال البيان إن “تكرار استهداف المدنيين والعمال، الذين يكرّسون وقتهم لخدمة الناس وتأمين المرافق العامة، هو جريمة حرب موصوفة وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية”، وحمّل “العدو الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذا الاعتداء السافر”، وطالب “المنظمات الدولية والحقوقية بمحاسبته ووضع حد لاعتداءاته المتكررة على شعبنا وأرضنا”.

وفيما عزت النقابة “عائلة الشهيد ورفاقه باستشهاده”، وأكدت أن “دماء الشرفاء لن تذهب سدى وأننا باقون في مواقعنا نحمي ونبني ونعمل ونقاوم بكل الاساليب المشروعة وبالصمود والعمل والوفاء لدماء الشهداء وفي ظل حماية لبنان من خلال معادلة الشعب والجيش والمقاومة”.

وسألت النقابة “الحكومة والمعنيين وبخاصة السياديين، لماذا كل هذا الصمت والى متى يبقى المواطن الجنوبي رهينة للغطرسة الاسرائيلية؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام