عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 31 أيار/ مايو 2025

العناوين

الأخبار:

– مالكوم إكس.. أيقونة العنف الثوري

– “الأخبار” تنشر سيناريو فيلم “سلاح المخيمات”

– بدأ عهد فرض الضرائب: المحروقات تموّل منحًا للعسكريين

– حلحلة في المفاوضات: أميركا تدفع نحو صفقة جزئيّة

– ترامب يعِد باتفاق قريب: مراجعات فلسطينية لمقترح ويتكوف

البناء:

– برّي يغمز من قناة دعوة سلام للتطبيع.. وصفا يستقبل المنسقة الأمميّة في مكتبه

– تحذيرات في كيان الاحتلال من خطورة المغامرة بالعبث العسكريّ مع إيران

– ترامب يؤكد أن اليومين المقبلين حاسمان في اتفاق وشيك حول غزّة والاتفاق النوويّ

اللواء:

– التمديد لليونيفيل بين عون وبري.. بدعم فرنسي وتردّد أميركي

– سلام يدحض الافتراءات: لا تطبيع إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية ولبنان ملتزم مبادرة السلام العربية

– تفاؤل أميركي بإعلان الاتفاق في غزّة اليوم أو غدًا

– وزير الخارجية السعودي يزور الضفّة غدًا

– ترامب لاتفاق مع إيران بدل إسقاط قنابل في الشرق الأوسط

– غارات “إسرائيلية” على جبلة بريف اللاذقية وطرطوس

الديار:

– لا “كيمياء” بين بري وسلام “وخلاف على الهوية” مع حزب الله

– ضغوط “إسرائيلية” لسحب “الطوارئ” واجتماع بين صفا والأمم المتحدة

– ماذا وراء الصمت البطريركي المتواصل؟

– العهد يربك الأحزاب المسيحيّة: مظلّة جوزاف عون تخترق خطوط “القوات” و”التيار”

الجمهورية:

– واشنطن لا تريد لبنان ساحة متفجرة

– اتفاق أميركي إيراني وشيك

– “الستاتيكو” الحالي مع لبنان لا يزعج “إسرائيل”

– من يريد الاستغناء عن “اليونيفيل”: “إسرائيل” أم من؟

– الانتخابات البلدية: ضرورة تعديل آلية الانتخاب!

الشرق:

– بعبدا لقاء ممتاز بين عون وبري واجتماع أمني بحث نزع السلاح الفلسطيني

– مكتب سلام يوضّح: أي تطبيع بعد قيام الدولة الفلسطينية

– عون إلى العراق غدًا

– سلام: نأمل وجود كميات مُجدية من النفط والغاز في لبنان

الاسرار

البناء:

خفايا

– تلقت سفارة غربية مهمّة دراسة مفصلة عن نتائج الانتخابات البلدية وما يمكن قراءته من خلالها من توقعات حول الانتخابات النيابية وفيها تأكيد على استعصاء محاولات زعزعة نفوذ ثنائي حزب الله وحركة أمل من جهة وتداعي نفوذ جمعيات المجتمع المدني ونواب التغيير وتوازن مسيحيى بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وتشتت وعجز عن تشكيل مرجعية سياسية قيادية بديلة لتيار المستقبل وتدير السفارة نقاشات مع خبراء حول سؤال من هو رئيس الحكومة بعد الانتخابات وتستخلص استحالة عودة الرئيس نواف سلام الذي بات محسوبًا من قبل الجميع على جماعة نواب التغيير حيث لن يجد مَن يُسمّيه من الذين قاموا بتسميته هذه المرّة مع تراجع متوقع في حجم نواب التغيير وامتناع التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي عن تسميته وعدم حماس القوات اللبنانية لخوض معارك خاسرة وانتظار الثنائي لنهاية السنة الانتخابية بهدوء والاستعداد لما بعد الانتخابات بينما يبدو الرئيس نجيب ميقاتي مرشحًا مرجحًا إذا بقيت فرص تسمية الرئيس سعد الحريري مستبعدة مجددًا.

كواليس

– شهد الإعلام “الإسرائيلي” موجة عارمة من التحذيرات تجاه المخاطر المحتملة لأي توجّه نحو ضربة عسكرية لإيران بصورة لا يبدو معها من أسماء المعلقين والمحللين والكتاب أنها حملة منظمة ليست بعيدة عن أصدقاء واشنطن في كيان الاحتلال. وفي ما حذّر بعض هؤلاء من أن واشنطن لن تكون هنا لحماية “إسرائيل” كما في المرات السابقة، وأن ما جرى في حرب اليمن واتفاق وقف إطلاق النار الأميركي اليمني يجب أن يقرأ جيدًا من حكومة الكيان كرسالة جوهرها لن نخوض حروب “إسرائيل” في المنطقة، بينما قدّم البعض تفاصيل الرد الإيراني المتوقع كمًا ونوعًا بصورة تهدّد بتدمير قدرات “إسرائيل” العسكرية والاقتصادية والخدمية، ما يصيب “إسرائيل” بالشلل.

اللواء:

همس:

– حسب مصدر دبلوماسي فإن لبنان لم يتفهَّم بعد خلفية التوجُّه الأميركي لإنهاء مهمّة “اليونيفيل” في جنوب لبنان!

غمز:

– فوجئت قيادات نقابية بإصدار تعديل أسعار المحروقات من وزيرة الطاقة بالوكالة في ليل دامس!

لغز:

– أدى إلغاء امتحان “M.Catt” إلى بلبلة في قبول طلاب الطب في الكليات المعتمدة، وتقديم الوساطات على ما عداها، والحسابات غير الأكاديمية التي أدخلت أعرافًا قديمة – جديدة؟!

الجمهورية:

– تبين في دراسة رصد لإحدى المجموعات البحثية، أن ثلاث كتل نيابية بلغت نسبة إقرار اقتراحات القوانين التي تقدمت بها، كانت صفر في المئة، خلال العامين الأولين من ولاية مجلس النواب.

– أبدى أكثر من نائب ووزير ارتياحهم لتوقعات أن يكون الموسم السياحي هذا الصيف مزدحمًا على عكس العام الماضي، وذلك خلال لقاء جمعهم بأكثر من 500 رجل وسيدة أعمال.

– تتّجه وزارة قطاع حيوي إلى المكننة والشراكة مع القطاع الخاص، في مجال الداتا الرقمية ودراسات السوق، مستفيدة من منح تكنولوجية قدّمها القطاع الخاص.

المصدر: صحف