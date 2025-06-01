“المرابطون” في ذكرى اغتيال الرئيس رشيد كرامي: لن نتخلى عن دمه والعدالة لا بد أن تتحقق

أصدرت حركة الناصريين المستقلين – المرابطون بيانًا في ذكرى اغتيال دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي، اعتبرت فيه أن “استهداف كرامي في ذاك الزمن الرديء من تاريخ لبنان شكّل مفصلًا مركزيًا في الصراع بين جبهة الحق والنضال، وبين جبهة الباطل الظلامية والإرهاب الصهيوني”.

وأكدت الحركة في بيانها: “في ذكرى استشهاد نبع الكرامة في لبنان، دولة الرئيس الشهيد العربي رشيد كرامي، نجدد العهد بعدم التخلي عن دم الرشيد، أغلى الرجال وأشرف الناس”.

وتوجّهت “المرابطون” بالتعزية إلى آل كرامي، لا سيما الوزير فيصل كرامي، وإلى أهالي طرابلس وعموم اللبنانيين، مؤكدة أن “الحق سينتصر، وإن طال الزمن، فلا بد للعدالة أن تتحقق، على الأرض كما في السماء”.

المصدر: موقع المنار