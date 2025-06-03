إصابات بين الفلسطينيين خلال اقتحام العدو الاسرائيلي قرية المغير بالضفة المحتلة

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق مساء الاثنين خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن “قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة قاع العقبة في القرية، وسط تحليق طائرات مُسيرة في الأجواء”.

وأضافت المصادر أن “جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابات بالاختناق، كما اعتلوا سطح منزل المواطن أسعد عبد الله أبو عليا وحولوه إلى نقطة مراقبة”.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات العدو بلدة سلواد القريبة من المغير، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

المصدر: وكالة وفا