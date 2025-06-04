عراقجي زار مرقد سيد شهداء الأمة : الشعب اللبناني سينتصر على العدو الصهيوني بفعل دماء الشهداء

اكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي خلال زيارته مرقد سيد شهداء الامة سماحة السيد حسن نصرالله ان” الشعب اللبناني سينتصر على العدو الصهيوني بفعل دماء الشهداء وان دم السيد نصرالله سيكون الضامن لهذا الانتصار”.

وكان في استقباله وفد من تجمع العلماء المسلمين ممثلين من المرقد الشريف وعضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار والنائب أمين شري، كما حضر 60 والد شهيد .

وغطّى الزيارةَ أكثرُ من 40 صحافياً يعملون في 25 وسيلة إعلامية ووكالة أنباء محلية وعربية ودولية.

كما التقى عراقجي عائلة الشهيد نصرالله في بيروت .

المصدر: موقع المنار