إيران تُنتج مسحوقًا إشعاعيًا لوقف النزيف في الجروح العميقة

نجح خبراء الصناعة النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير وإنتاج مسحوق متقدّم لوقف النزيف باستخدام تقنية الإشعاع، في خطوة تعدّ إنجازًا طبيًا حيويًا للسيطرة السريعة على النزيف في الإصابات العميقة، بما في ذلك الحوادث، والعمليات الجراحية، وساحات الحرب.

المسحوق الجديد يعمل كمادة لوقف الدم، ويمكن استخدامه على سطح الجسم أو أثناء العمليات الجراحية داخل الجسم، ويوفر فعالية عالية في حالات الإصابات المفاجئة والعميقة. وقد تم إنتاجه بطريقتين: كيميائية وإشعاعية. وتُستخدم في الطريقة الكيميائية بوليمرات وهياكل قد تكون غير قابلة للتحلل البيولوجي داخل الجسم، ما يعرّض المرضى لخطر العدوى أو النخر أو حتى الإصابة بسرطان الأنسجة.

في المقابل، يعتمد المنتج الإيراني على نشا معدل تعرّض للإشعاع، وهو من البوليمرات فائقة الامتصاص للدم وأكثر توافقًا مع أنسجة الجسم، ما يُسهم في سرعة التحلل والامتصاص داخل الجسم دون مضاعفات جانبية.

وقد أظهرت الاختبارات التي أُجريت على الحيوانات والبشر أن المسحوق الإيراني يضاهي، بل يتفوق في بعض المؤشرات، على نظيره الذي تنتجه شركة “بيركلات” الأميركية، وهي إحدى أبرز الشركات العالمية في هذا المجال.

ويمتاز المنتج الإيراني كذلك بميزة تنافسية من حيث التكلفة، إذ لا تتعدى كلفته ثلث سعر النماذج الأجنبية المتوفرة في الأسواق.

المصدر: موقع المنار