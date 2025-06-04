الشيخ نعيم قاسم يبحث مع وزير الخارجية الإيرانية أوضاع المنطقة

استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم معالي وزير ‏خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ‏الدكتور عباس عراقجي بحضور ‏سعادة سفيرها في لبنان السيد مجتبى أماني، وتمَّ التداول في أوضاع ‌‏المنطقة.

حيثُ أكد وزير الخارجية على أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان ‏واهتمام الجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه ‏في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قاعدة ‏الاحترام ‏المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدين.‏

وقد جدَّد سماحة الأمين العام الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية ‏وقائدها الإمام الخامنئي (دام ظله) ‏والرئاسة والحكومة والشعب الإيراني على ‏الدعم المستمر للشعب اللبناني ومقاومته. كما أكد على أهمية دور ‏إيران ‏الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها.

وبيَّن لوزير ‏الخارجية قناعة حزب الله ‏وعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره ‏وسيادته وطرد الاحتلال من أراضيه.‏

المصدر: موقع المنار