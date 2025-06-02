الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن بصاروخ “حيتس 3”

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من الأراضي اليمنية باتجاه مناطق وسط وجنوب الكيان، في تصعيد جديد ضمن المواجهة الإقليمية المتصاعدة.

وقالت مصادر عسكرية تابعة للاحتلال إن عملية الاعتراض نُفذت بواسطة منظومة الدفاع الجوي “حيتس 3” (Arrow-3)، المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، في أول استخدام عملي معلن لها منذ أشهر.

وأوضحت أن صافرات الإنذار دوّت في مناطق واسعة، شملت محيط القدس وتل أبيب، بالإضافة إلى مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما تسبب بحالة من الهلع في صفوف المستوطنين.

وذكر بيان جيش الاحتلال أنه تم رصد صاروخ أُطلق من اليمن، وأن المنظومات الدفاعية تعاملت معه بنجاح، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار.

يأتي ذلك في وقت تُواصل فيه القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات صاروخية وبحرية نصرة لغزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر: مواقع