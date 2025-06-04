ذبيان: على الدولة اللبنانية تلقف المبادرة الايرانية غير المشروطة للمساهمة في عملية إعادة الإعمار

أعرب رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان عن أسفه بأن يحل عيد الأضحى المبارك هذا العام وحمام الدم في غزة لا زال مستمراً بل بات يطال أيضاً الضفة الغربية المحتلة، بينما في لبنان لا يزال العدوان الاسرائيلي مستمراً من خلال الغارات والاغتيالات التي تستهدف مواطنين لبنانيين، بالمقابل لا تحرك الجهات الضامنة لإتفاق وقف إطلاق النار لا سيما اللجنة الخماسية ساكناً، ولا تكلف نفسها عناء إعلان موقف يستنكر هذه الاعتداءات الاسرائيلية التي تجاوزت عتبة الثلاثة الاف وثلاثمئة خرقا منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذفي تشرين الثاني الفائت.

من جهة ثانية نوّه ذبيان بزيارة وزير الخارجية الإيراني الى لبنان عباس عراقجي والتي تضمنت مبادرة واضحة وصريحة للمساهمة في عملية إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، ودعا ذبيان الدولة اللبنانية الى تلقف هذه المبادرة الإيرانية غير المشروطة من أجل إطلاق عجلة إعادة الإعمار والوقوف الى جانب أهالي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية والمساهمة في عودتهم الى بلداتهم واراضيهم دون قيد او شرط، خصوصا وان المجتمع الدولي يربط اي مساعدة للبنان بشرط نزع السلاح دون تقديم اي خطة بديلة للدفاع عن السيادة الوطنية، وفي وقت لا يزال العدو الاسرئيلي يمعن في انتهاك القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت ذبيان الى أن “عملية إعادة الإعمار تعتبر جزءاً لا يتجزأ من التمسك بالسيادة الوطنية لا سيما بعد اجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في كافة المحافظات اللبنانية، لا سيما في الجنوب حيث أكد أبناء الجنوب تمسكهم بأرضهم رغم كل التهديد والتهويل الاسرائيلي الهادف الى جعل الجنوب منطقة خالية من أهلها وسكانها، لكن إرادة الجنوبيين أفشلت هذا المخطط”.

وختم رئيس تيار صرخة وطن أن قرار الحكومة رفع سعر المحروقات بهدف تسديد منح مالية شهرية للعسكريين والمتقاعدين خطوة غير موفقة بل إنعكست سلبا من خلال الارتفاع في أسعار المواد الغذائية وقطاع النقل ومختلف الامور الحياتية، في وقت يرزح المواطن اللبناني تحت أعباء إقتصادية ومالية كبرى، ما يطرح علامة استفهام حول جدوى هذه الخطوة الضريبية التي لم تؤد الى الا زيادة معاناة المواطن اللبناني.

المصدر: مواقع