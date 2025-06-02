العدو الاسرائيلي أجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها بنفسها

أجبرت سلطات العدو الإسرائيلي الاثنين مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الحشيم برفقة قوات عسكرية وأمرت بهدمه فورا ما اضطر العائلة لتنفيذه تحت الإكراه”، وأوضحت أن “المنزل كان يأوي 11 فردا”.

وتواصل بلدية الاحتلال في القدس سياساتها التمييزية بحق الفلسطينيين، من خلال الامتناع عن إصدار تراخيص البناء وفرض الهدم الذاتي تحت التهديد بالغرامات، في سياسة ممنهجة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة مقابل توسيع المستوطنات الصهيونية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام