بعد هجوم اوكراني كبير بالمسيرات.. الدفاع الروسية تعلن اعتقال مشاركين في هجمات استهدفت مطارات روسية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، اعتقال بعض المشاركين في الهجوم الذي استهدف عدة مطارات روسية. وأوضحت الوزارة أن “نظام كييف نفذ، يوم الأحد، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة من طراز FPV على مطارات في خمس مقاطعات روسية هي مورمانسك، وإيركوتسك، وإيفانوفو، وريازان، وآمور”.

وأفادت الوزارة بأن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة من طراز FPV على المطارات العسكرية في هذه المقاطعات، مما أدى إلى اندلاع حرائق في عدة وحدات من الطائرات في مقاطعتي مورمانسك وإيركوتسك. وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه “تم صد جميع الهجمات الإرهابية في المطارات العسكرية بمناطق إيفانوفو، وريازان، وآمور، بينما في مقاطعتي مورمانسك وإيركوتسك اشتعلت النيران في عدة وحدات من الطائرات نتيجة إطلاق الطائرات المسيرة من الأراضي المجاورة للمطارات مباشرة”.

من جهة أخرى، ذكر المكتب الصحفي للجنة التحقيق الروسية يوم الجمعة الماضي أنه تم العثور على عبوة ناسفة محلية الصنع في مخبأ بحديقة غابات غرب موسكو، حيث كان عميل من كييف يخطط لاستخدامها في مكان مزدحم. وأفادت اللجنة لوكالة “سبوتنيك” بأنه “تم إحباط هجوم إرهابي في العاصمة، كان يُخطط له بأوامر من الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وتم اعتقال المشتبه به”.

وأوضحت اللجنة أن جهات إنفاذ القانون تواصل التحقيق في قضية جنائية تتعلق بتبرير الإرهاب علنًا ضد أحد سكان موسكو. وأشار التقرير إلى أنه “أثناء تفتيش منزل المشتبه به، تم مصادرة هاتفه المحمول، وعثر المحققون خلال التفتيش على مراسلات مع أمين الأجهزة الخاصة الأوكرانية، تتضمن مهمة الاستيلاء على المخبأ في حديقة غابات غرب موسكو”.

وأكد التقرير أنه تم تفتيش المكان على الفور، حيث عُثر على عبوة ناسفة محلية الصنع وضُبطت من قبل السلطات الأمنية.

📌 انها بيرل هاربر الروسية ! ماذا يحصل في روسيا ؟ تم قصف اكثر من 40 طائرة عسكرية و 27 من القاذفات إلاستراتيجية من نوع tu-95 و tu-22 ، و تفجير قطار عسكري للقوات الروسية في منطقة ميليتوبول. وقصف مطار بيلايا .و انفجارات قوية في مدينة سيفيرومورسك في روسيا !!!.وقصف موقع للغواصات… pic.twitter.com/EYNW0fwvFM — kosovi (@nimses1010) June 1, 2025

أوكرانيا تنفذ عملية واسعة النطاق ضد الطيران العسكري الروسي تمتد حتى شرق سيبيريا

أعلنت مصادر في أجهزة الأمن الأوكرانية، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية “واسعة النطاق” ضد الطائرات العسكرية الروسية، شملت استهداف قواعد عسكرية في مناطق متفرقة من روسيا، ووصلت إلى قاعدة في شرق سيبيريا، على بعد آلاف الكيلومترات من الحدود الأوكرانية.

وفي التفاصيل، استهدفت الهجمات الأوكرانية، من بينها، مطار بيلايا في منطقة إيركوتسك بشرق سيبيريا، على بعد حوالي 4300 كيلومتر من أوكرانيا. وأكدت السلطات الروسية وقوع هجوم بطائرات بدون طيار على المنطقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن القاعدة المستهدفة. ويُعد هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يُنفذ على مسافة بعيدة جدًا عن خطوط الجبهة المعتادة.

ووفقًا للمصدر الأوكراني، فإن العملية الخاصة التي بدأت الأحد كانت مخططة منذ فترة طويلة، واستهدفت أربعة مطارات عسكرية روسية في مختلف أنحاء البلاد. كما أكد المصدر أن 41 طائرة روسية تعرضت لأضرار كبيرة جراء هذه الهجمات، مشيرًا إلى أن هذه الطائرات كانت تُستخدم في تنفيذ ضربات على المدن الأوكرانية. وأرفق المصدر مقطع فيديو يُظهر المطار المستهدف مع أعمدة دخان أسود كثيف تصاعدت من الطائرات المحترقة.

من جانبه، وصف حاكم منطقة إيركوتسك، إيغور كوبزيف، الهجوم بأنه “هجوم بمسيّرات” على قرية سريدني المجاورة لقاعدة بيلايا، مؤكداً أنه “أول هجوم من هذا النوع في سيبيريا”، ودعا السكان إلى عدم الاستسلام للذعر.

كما أشار المصدر الأوكراني إلى أن الهجوم شمل أيضًا مطار أولينيا الواقع في المنطقة القطبية الشمالية التابعة لروسيا، على بعد نحو 1900 كيلومتر من أوكرانيا. وفي هذا السياق، أكد حاكم منطقة مورمانسك، أندريه تشيبيس، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بعد رصد “طائرات مسيرة معادية” تحلق في سماء المنطقة.

تأتي هذه التطورات في ظل إعلان أوكرانيا عن تعرض أراضيها لهجوم ليلًا بواسطة 472 طائرة مسيرة روسية، في عدد قياسي منذ بداية الحرب، فيما يُتوقع وصول وفدين من روسيا وأوكرانيا إلى إسطنبول، غداً الاثنين، لإجراء جولة ثانية من المفاوضات.