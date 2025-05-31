أوكرانيا | زيلينسكي يتهم روسيا بحجب وثيقة أساسية لمحادثات السلام ويشدد على الحاجة لممارسة ضغط دولي

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بحجب وثيقة وصفها بأنها أساسية للمضي قدمًا في محادثات السلام، قائلاً إن موسكو لم تشارك أوكرانيا أو تركيا، الدولة المضيفة، أي تفاصيل حول ما يُعرف بـ”المذكرة” الروسية، التي كانت وعدت بإعدادها كجزء من الترتيبات التمهيدية لمفاوضات محتملة.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: “ليس لدينا في أوكرانيا ولا في تركيا أي معلومات حول ما يُسمى بمذكرة روسيا. لسبب ما، يُبقي الروس هذه الوثيقة طي الكتمان. إنها خطوة غريبة حقًا. يبدو أنهم لا يفهمون الصيغة إطلاقًا”.

وأضاف زيلينسكي منتقدًا موسكو: “ربما نسوا تمامًا في موسكو كيفية إدارة الدبلوماسية. إنهم يفعلون باستمرار شيئًا لإثبات أنهم الكيان الأقل كفاءة في العالم. وهذا بالضبط ما يقنع الجميع بضرورة ممارسة ضغط جديد على روسيا”.

كما أشار الرئيس الأوكراني إلى أنه يعتزم التحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاولة لإعطاء “مضمون حقيقي” لأي اجتماع محتمل، مشددًا على أهمية عدم إضاعة أي يوم، لأن “كل يوم تقوض فيه روسيا الدبلوماسية هو يوم من إزهاق الأرواح”.

ولم يؤكد زيلينسكي ما إذا كانت أوكرانيا سترسل وفدًا إلى إسطنبول الأسبوع المقبل لإجراء المفاوضات، وسط شكوك متزايدة حول نوايا موسكو في دفع مسار السلام إلى الأمام.

المصدر: وكالات