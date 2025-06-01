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June 1 2025 - 00:08

إصابات بين الفلسطينيين باعتداءات للمستوطنين الصهاينة بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 31 May، 2025
صهاينة
فلسطين

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء السبت في اعتداءات للمستوطنين الصهاينة في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عشرات المستوطنين هاجموا بلدة دير دبوان من مدخلها الشرقي، وحاولوا اقتحامها، حيث تصدى الأهالي لهم، ما أدى لعدد من الإصابات الطفيفة في صفوف المواطنين”، وتابعت “كما اعتدى مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت على مواطنين بين بلدة نعلين وقرية قبيا، غرب رام الله”.

ولفتت المصادر الى ان “المستوطنين رعوا جمالهم بين منازل المواطنين في منطقة تجمع العوجا شمال مدينة أريحا، ما أدى إلى إتلاف أعلاف، كما أقدموا على تفريغ صهاريج مياه على الأرض، لحرمان المواطنين من الاستفادة منها”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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