النائب جشي: شعبنا مستعد للدفاع عن أرضه وكرامته

أحيا “حزب الله” الاحتفال التكريمي للشهيد حسن ‏محمود طه “كربلاء”، في النادي الحسيني لبلدة صديقين الجنوبية، بحضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” ‏النائب حسين جشي إلى جانب عائلة الشهيد وعلماء دين وفاعليات وشخصيات وحشود من البلدة والقرى ‏المجاورة.‏

وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى النائب جشي كلمة أكد من خلالها أنّ “لبنان يواجه عدوًا مجرمًا ‏ومتوحشًا لا يلتزم بأي عهد أو ميثاق”، مشيرًا إلى أن “تاريخ هذا الكيان الغاصب حافل بنقض العهود وعدم ‏الالتزام بأي من القرارات الدولية أو مواثيق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان”.‏

وقال: “إن العدو الصهيوني لا يعترف إلا بلغة القوة والمقاومة المسلحة”، وأضاف: “رغم مرور ‏أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، ما زال العدو الصهيوني يمعن في اعتداءاته اليومية على لبنان، فيقتل ‏المواطنين وينتهك السيادة بشكل متواصل”.‏

ودعا “الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الوطن والمواطنين”، مؤكدًا أن “المعالجات القاصرة من ‏قبل الدولة غير كافية”.‏

وتابع: “صحيح أننا ما زلنا ملتزمين بضبط النفس واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، لكن لا يجوز أن تبقى هذه ‏الاستباحة لسيادتنا ودمائنا إلى أجل مفتوح، فإنّ للصبر حدودًا، وإن شعبنا الأبي والصابر والمضحي لن ‏يتردد في الدفاع عن نفسه وأرضه وكرامته”، مشدداً على أن “الشعب اللبناني أمة عصيّة على الانكسار، تأبى أن تعيش إلا حرّة وعزيزة مهما بلغت ‏الصعاب والتضحيات”.‏

وتطرق النائب جشي إلى ما يثار حول زيارة المبعوثة الأميركية المرتقبة إلى لبنان “أورتاغوس”، معتبرًا أن ‏”الولايات المتحدة الأميركية تتبنى المشروع الإسرائيلي بالكامل وهي شريكة أساسية له في القتل والتدمير ‏والعدوان على لبنان، وأننا لا نأمل من زيارتها خيرًا لبلدنا فما تمليه من تعليمات على غيرنا لا يُلزمنا، بل ‏يُلزم من يخشى الأميركي ويتماهى مع مشروعه لإخضاع المنطقة وسلب ثرواتها”.‏

وختم بتأكيد “ضرورة مواجهة أطماع العدو الصهيوني في أرضنا وثرواتنا، لأن الصهاينة ‏هم أعداء لبنان وكل اللبنانيين، ومن يظن غير ذلك فهو واهم ومخطئ في حساباته”.‏

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام