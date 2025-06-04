عناوين واسرار الصّحف الصادرة اليوم الأربعاء 04-06-2025

العناوين

النهار:

– فرنسا “تعود”” وإيران تقدم عرضا “معسولا!

الأخبار:

– عراقجي لعون: حدّدوا الآلية… ونحن جاهزون لدعم إعادة الإعمار

– 70 ألف دولار شهرياً مصاريف استجمام… وعقود وهمية وتنفيعات: لماذا يماطل القضاء في ملاحقة أمين سلام؟

– من ناصر إلى نصر الله: كيّ الوعي العربي تمهيداً للتطبيع

اللواء:

– حركة دبلوماسية باتجاه لبنان: لودريان والشيباني أول الوافدين

– تموضع إيراني بصفحة جديدة مع لبنان.. و«القوات» تطعن بقرار أسعار المحروقات!

الشرق:

– عشرات الشهداء بغارات مكثفة على غزة والاحتلال يقر بمقتل 3 من جنوده

الجمهورية :

– إيران: صفحة جديدة مع لبنان

– طهران لن تتدخّل بشؤون لبنان

الديار:

– واشنطن تضغط سياسياً… وعراقجي يعرض مشاركة انمائية فورية!

– تعيينات قضائية بالتقسيط… بالاسماء والمواقع

– تصفيات بلدية طرابلس… «تحجيم» لكرامي؟

– الغابات اللبنانيّة في عين العاصفة

– أوستن تايس: القصة الكاملة من داريا إلى دهاليز الغموض

البناء:

– عراقجي في بيروت: لصفحة جديدة من التعاون مع الدولة… والتخصيب خط أحمر

– الشجاعية بعد جباليا:عمليّات نوعيّة للمقاومة في غزة والاحتلال يعترف بالإصابات

– صواريخ اليمن تقفل بن غوريون… وصواريخ نحو الجولان تثير مخاوف إسرائيلية

الاسرار

النهار:

– يلاحظ أن الترشيحات للانتخابات النيابية بدأت بعيداً عن الاضواء، في بعض المناطق، وخصوصا السعي لاستمالة رؤساء أحزاب وزعامات ليكونوا على لوائحهم.

– تفاعل كثيرون عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشكل سلبي مع خبر تعيين الوزير السابق علي حمية مستشاراً لشؤون إعادة الإعمار في رئاسة الجمهورية.

– تأكد ان المديرية العامة للأمن العام استجوبت الضابط زوج المتهمة بتهريب الادوية المزورة واتخذت اجراء بحقه في انتظار جلاء الملابسات حول القضية.

– تبين أن عدداً من المصارف عاودت سياسة الإقراض في نطاق ضيق مع عملاء يملكون ضمانات واسعة لإعادة القرض بالعملة الأجنبية المحددة وفي ظل وجود كفيل او اكثر وبفوائد مرتفعة تراوح بين 10 و12 في المئة.

– يحرض عدد من اصحاب المصارف الجهات المعنية للتضييق على شركات تحويل الاموال وتوجيه التهم اليها بعدما نشطت الاخيرة في منافسة مصارف على خدمات مالية ومنها دفع الفواتير واقساط المدارس والجامعات والتأمينات.

– تردد ان ملف لبنان يمكن ان يتابع من الموفد الاميركي الى سوريا ما يجعله ملحقا لتؤكد مصادر لبنانية على عالقة بمراكز القرار في واشنطن ان ممثلا بديلا لمورغان اورتاغوس سيعين قريبا وان الإهتمام الاميركي بلبنان جدي

اللواء:

همس

– ما زال لبنان الرسمي يتحفَّظ على طلبات من دولة إقليمية لمنح خدمات واستثمارات في قطاع الطاقة، وهو أمر كان غير مستجاب له في عهود الحكومات السابقة.

غمز

– يتجه وزراء حزب مسيحي في الحكومة لممارسة ضغط، تجعل الحكومة تتراجع عن الزيادة على المحروقات، وبالتالي التسبُّب بأزمة جديدة مع العسكريِّين.

لغز

– يعيش مصرف معروف تحت وطأة قضية مالية، تتوزع بين التلاعب المالي والاختلاس وتجري تحقيقات بعد توقيف موظفين.

الجمهورية :

– نُقِل عن مرجع سياسي أنّ الوقائع أثبتت أنّه كان محقاً عندما دعم وصول اسم مجرّب إلى منصب رسمي أساسي

بديلاً من الشخصية التي تولّته لاحقاً.

– مجلس مركزي لمرفق مالي ونقدي أساسي سيشهد شغوراً لتعذّر التمديد لأعضائه أو تعيين بدائل عنهم قبل التاسع من الجاري موعد انتهاء الولاية، والسبب يعود إلى غياب التوافق على سلة أمور مالية من ضمنها تعيينهم.

– تداول نواب ووزراء، خلال مؤتمر اغترابي، بعدة أسماء اغترابية قد تنضمّ إلى سباق الترشح إلى الإنتخابات

النيابية المقبلة عن مقاعد عدة في أكثر من دائرة شمالية وبقاعية

البناء:

خفايا

– قالت مصادر دبلوماسية غربية إن نوعيّة العمليات التي تنفذها المقاومة في غزة بالتزاوج مع تصاعد فاعلية الصواريخ اليمنية، وما تلا ذلك من فتح جبهة الجولان بصواريخ تحمل معاني أكبر من حجمها تبدو خطة بنيامين نتنياهو لإخضاع قطاع غزة بالتجويع والمجازر مهدّدة جدّياً حيث صورة الأمن الإسرائيلي تبدو في أسوأ لحظاتها ويظهر الخروج من حرب غزة الخيار الأكثر أمناً لكيان الاحتلال، لأن الجبهة السورية في وضعها الجديد إنذار بحدوث شيء مشابه على الجبهتين الأردنيّة والمصريّة عدا عن احتمال إطلاق صواريخ مشابه لما جرى قبل شهور قليلة من جبهة لبنان، وذلك كله بعد أن فقد كيان الاحتلال التعاطف الأوروبيّ ونسبة عالية من التفهّم والمساندة من الجانب الأميركيّ.

كواليس

– قال مصدر سياسي بارز في لبنان إن زيارة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي الى بيروت إضافة لما قالته حول نوايا المساهمة في إعادة الإعمار ومن نفي كل نظريات الربط بين المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية ومستقبل سلاح المقاومة جاءت تحمل معادلة حملتها بغصة إحدى قنوات التلفزيون المناوئة للمقاومة والعاملة تحت إبط السياسات الأميركية قالت في تقديم الخبر “انتظرنا مورغان أورتاغوس فجاءنا عباس عراقجي”، في إشارة إلى تزامن الزيارة مع الأنباء عن ترحيل وتنحية المبعوثة الأميركية التي ربط الكثيرون بزياراتها إيقاع الحياة السياسية اللبنانية للقول إن لبنان دخل العصر الأميركي لتأتي الزيارة وتقول إن العصور الأخرى لم تأفل بعد.

المصدر: صحف