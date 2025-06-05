عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 5 حزيران/يونيو 2025

العناوين

الأخبار:

– حزب الله وسلام: محاولة لبناء الثقة

– “إسرائيل” في سورية: ترسيم النفوذ… بالنار

– تسعيرة مافيا المولدات أعلى بـ %100

– نزيف الطرقات: 39 قتيلًا في شهر واحد

– 50% زيادة على أقساط المدارس

– قمع رقمي جديد يهدّد فلسطين وشعوب العالم

البناء:

– لقاء سلام – رعد يفتح ملف إعادة الإعمار… وتحرك ضدّ زيادة أسعار المحروقات

– فيتو أميركي لتعطيل وقف النار في غزّة… ومحادثة ترامب مع بوتين طالت إيران

– نتنياهو بين صفقة مع “الحريديم” تستفز الجيش والمحكمة ومخاطر سقوط الحكومة

اللواء:

– “لقاء السراي” يغسل غبار مرحلة.. وطريق الإعمار أولوية

– عشية الوقوف على عرفة: تطوّر نوعي في أداء المناسك

– حكومة نتنياهو تترنح والمستوطنون يستبيحون قرى الضفّة

– فيتو أميركي ضدّ قرار بشأن غزّة في مجلس الأمن

الديار:

– الحكومة تفرض والناس تتألم… ولا عدالة في توزيع الأعباء

– ملف إعادة الاعمار يأخذ منحى جديًا… وسلاح المخيمات: معركة قد تتأجل؟

– عتب في لقاء الـ45 دقيقة… سلام يستحضر الهتافات… والحزب يردّ: النجمة لا العهد!

– معركة المسيحيين الجديدة… قانون الانتخابات النيابيّة

الجمهورية:

– استعجال غربي لحسم ملف السلاح

– ربط نزاع بين سلام والحزب

– سلام يفتح قلبه: لا أخشى إسقاط الحكومة

– زيارة مختلفة لعراقجي: محادثات واقعية… ومناخ أفضل؟!

– إن أقيلت أو تشكلت ما الذي سيتغير بعد أورتاغوس؟

النهار:

– مجرد مهادنة بين رئيس الحكومة والحزب

– الحكومة الإلكترونية: تجارب سابقة وفاشلة في لبنان

– “مراقب نفسي” ذكي لردع الذكاء الاصطناعي المارق

الشرق:

– الحزب في السراي في سبيل التهدئة

– عون تسلّم دعوة إلى القمة الروسية – العربية: للابتعاد عن الزواريب الطائفية

– الكهرباء بـ3 أشهر بسورية ولبنان ينتظر منذ عام 1993

الاسرار

البناء:

خفايا

– قال مرجع لبناني إنّ لقاءات وزير الخارجية الإيرانية مع المسؤولين اللبنانيين كانت ودّية ومريحة وإنّه حتّى في اللقاء مع وزير الخارجية الذي ظهر متجهمًا أمام الصحافيين كان اللقاء وديًا وإنه بينما تركز البحث مع رئيس المجلس النيابي على إعادة الإعمار كان البحث مع رئيس الجمهورية على تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين في لبنان وإيران، وانشغل اللقاء مع رئيس الحكومة بمواضيع الطيران الإيراني ووصوله لمطار بيروت.

كواليس

– تقول مصادر في كيان الاحتلال إنّ التصويت على حل “الكنيست” بطلب من حزبي “الحريديم” شاس ويهدوت هتوراه ما لم تنجح مساعي بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى تسوية تضمن عدم تجنيد “الحريديم” قطعيًا سوف يعني حكمًا سقوط الائتلاف الحكومي الحاكم الذي يملك 64 صوتًا من أصل 120 من أعضاء “الكنيست” يمثل “الحريديم” منهم 18 صوتًا. والتصويت سوف يجمع ضدّ الحكومة كلّ خصومها رغم تناقضاتهم فلن يقف مع الحكومة إلا 46 صوتًا هم 32 صوتًا لحزب “الليكود” و14 صوتًا نالها تحالف حزبيْ بتسلئيل سموترتش وايتمار بن غفير.

اللواء:

همس

– تحدثت مصادر دبلوماسية عن أن السفير الأميركي الجديد، المقرَّب من الرئيس الأميركي ترامب، ميشال عيسى سيتولى متابعة الملف اللبناني خلفًا لأورتاغوس.

غمز:

– فتحت نتائج الانتخابات البلدية في مدينة جنوبية شهيَّة العودة إلى التفاهم الانتخابي، بين البرتقالي وحليفيه الأصفر والأخضر.

لغز:

– سحبت معظم الأطراف السياسية المعنية يدها بالكامل من ملفات فساد، بدأت تظهر تباعًا في غير وزارة ومؤسسة!

الجمهورية:

– تبيّن أنّ مرجعًا كبيرًا تمنى على مرجع سياسي ترتيب الأمور بين مسؤول كبير وحزب بارز لتهدئة التوّتر بينهما.

– وصف مسؤول سياسي المرحلة المقبلة بمرحلة البحث في تعديل قانون أساسي بين فريقين، أحدهما يطالب بالإبقاء عليه كما هو، وفريق آخر يسعى إلى إزالة بعض الشوائب منه.

– كشفت معلومات أنّ جهة رسمية كانت وعدت بإطلاق ورشة لإطلاق مشروع وطني كبير بعد الانتخابات البلدية، لكنّها لم تجهز المشروع بعد.

النهار:

– يدعو أكثر من موفد يزور لبنان وعدد من السفراء إلى ضرورة تفعيل الدور الإصلاحي والتشريعي لأن هناك بطئًا بدأ يتحدث عنه البعض علنًا.

– تقول معلومات أنّ قرار تغيير مورغان أورتاغوس استند إلى تقارير وصلت إلى واشنطن من السفارة الأميركية في بيروت ومن ممثل القيادة العسكرية الوسطى في اللجنة العسكرية اللبنانية “الإسرائيلية” من أن أورتاغوس تتعاطى بعنجهية وفوقية وتعطي رأيها بفجاجة بعيدة عن الديبلوماسية ولياقتها مع كافة المسؤولين اللبنانيين.

– يتحدث وزير سابق عن نية سابقة لتحويل عمل قوة اليونيفيل إلى الفصل السابع وإذا تعذّر ذلك عبر مجلس الأمن الدولي قانونًا فإن مسار الأمور بعد القرار 1701 تجعل تطبيق الفصل السابع عملية ميدانية.

– يتحدث مرجع سابق عن إجراء لافت يتمثل في جمع رئيس الجمهورية حوله عددًا كبيرًا من مستشاري عهد الرئيس ميشال عون وقريبين.

المصدر: صحف