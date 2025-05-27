النائب جشي: شعار المرحلة نحمي ونبني ولا كرامة من دون مقاومة

أقام “حزب الله” إحتفالا تكريميا للشهيد على طريق القدس علي حسن عبد اللطيف سويدان “نور”، في النادي الحسيني لبلدة ياطر الجنوبية، في حضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي، عائلة الشهيد وعلماء دين وفعاليات وشخصيات وحشود من البلدة والقرى المجاورة.

وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى النائب جشي كلمة رأى فيها “أن الشهادة هي ذروة البر وأسمى درجات العطاء في سبيل الله، وأن الشهداء هم منارات الطريق وأهل الفضل والكرامة الذين “اختصهم الله برحمته”.

وتطرق الى عيد المقاومة والتحرير في الخامس والعشرين من أيار، فاعتبر أنه “يوم مجيد في تاريخ لبنان والأمة ومحطة مفصلية أنعم الله فيها علينا بتحرير الأرض ودحر الاحتلال”، داعيا إلى “حفظ هذه النعمة من خلال الوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى والمقاومين”.

وشدد النائب جشي على “أن لا خيار أمامنا سوى المواجهة في ظل وجود عدو متغطرس عند حدودنا”، لافتا إلى “أن هذه المواجهة انما تتطلب الاستعداد للتضحية والفداء، تماما كما فعل شهداؤنا الأبرار”، وقال:”شعار المرحلة يجب أن يبقى “نحمي ونبني”، موضحا أن الحماية تعني الدفاع عن الأرض والشعب، أما البناء فمعناه إقامة دولة عادلة وقوية تصون حقوق المواطنين وثروات البلاد”.

وختم النائب جشي:”الدولة القوية مسؤولة عن حماية الوطن والمواطنين، ومن واجبها استخدام كل الوسائل، دبلوماسية وغير دبلوماسية، لتحرير ما تبقى من أرض محتلة وردع الاعتداءات اليومية التي يواجهها شعبنا، في حين أن أي كلام عن إنهاء المقاومة دون توفير حماية كاملة للوطن هو كلام غير منطقي وغير مقبول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام